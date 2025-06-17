Gerçek Vaat 3 Operasyonu – 6. Bildiri

Bildiri metni:



İran'ın aziz milletine duyurulur:



Kısa bir süre önce, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından başlatılan yeni füze saldırı dalgası, önceki aşamalardan daha güçlü ve yıkıcı bir şekilde başlamıştır.



Bu operasyonda kullanılan yenilikçi yöntemler ve gelişmiş kabiliyetler, ABD ve Batılı güçlerin tüm yönlü desteği ve en güncel savunma teknolojilerine sahip olmalarına rağmen, füzelerin işgal altındaki topraklardaki hedeflere doğrudan ve etkili isabetini sağlamıştır.



Bu sahte rejimin hayati hedeflerine yönelik etkili, hedefli ve daha yıkıcı operasyonlar, tamamen yok edilene kadar kararlılıkla sürdürülecektir.



“Zafer, ancak aziz ve hikmet sahibi Allah katındandır.”



İslam Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi