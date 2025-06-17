Radyo Televizyon Kurumu’nun bombalanması, doğru bilgilendirme ve aydınlatma sürecine karşı bir savaş ilanıdır

Ordu tarafından yapılan açıklamada “Zalim ve vahşi Siyonist rejim bir kez daha insanlık dışı suçlara imza atarak, tarihin en acımasız katillerini bile geride bırakmıştır. Bu kan dökücü rejim, küresel güçler ve uluslararası kurumlarca kendisine tanınan dokunulmazlıkla artık yalnızca halkları – özellikle çocukları ve kadınları – değil, aynı zamanda tarihî gerçeklerin izini süren gazetecileri ve aydınları da hedef almakta, uluslararası kuruluşların ve anlaşmaların varlık sebebini rehin almaktadır. Bu tutum, sessiz kalan sözde insan hakları savunucularını da ifşa etmektedir.” ifadeleri yer aldı.



Mesajın devamında “Siyonist kötülük ekseni, geçtiğimiz yıl 200’den fazla gazeteciyi hiçbir hesap vermeden şehit ettikten sonra bu kez medya savaşının karargâhı olarak görülen Radyo ve Televizyon Kurumu’nu hedef almış ve değerli bazı çalışanlarınızı şehit etmiş ya da yaralamıştır. Ancak bu acı olaydan sonra milletin hafızasında yer edecek olan, tüm tehditlere rağmen sürdürülen yayın ve bilgilendirme faaliyetidir. Özellikle Sayın Seher İmami’nin cesur çabaları ve haber akışını kesintisiz şekilde yeniden kurması, kurumunuzun şeref sayfalarına altın harflerle yazılmıştır.” denildi.



Mesajda “Hiç şüphe yok ki, ilahî adaletin geleneğine güvenerek, bu açık zulüm karşılıksız kalmayacak ve suçlular ile onların destekçilerini ağır ve sarsıcı bir ceza beklemektedir. Elbette, Radyo ve Televizyon Kurumu'nun güçlü gazetecileri, hakikatin anlatımı konusundaki cihadın ön saflarında bu kötülük ve şeytanî düzeni teşhir etmeye devam edeceklerdir. Bu eylem, sadece uluslararası hukuk kurallarının ağır bir ihlali değil; doğru bilgilendirme, açıklama ve aydınlatma sürecine karşı ilan edilmiş açık bir savaştır.” vurgusunda bulunuldu.