Kültür Bakanlığı: Düşmanca eylemler, bilgilendirme sürecini sekteye uğratmaz

Kültür Bakanlığı'nın yayımladığı bildiri metni:

Siyonist rejimin gazetecileri hedef alması ve medya mensuplarını birer birer şehit etmesi bu kez Gazze’de değil, ülkemizin temiz topraklarına yönelik açık saldırı sırasında gerçekleşmiştir. Bu eylem, savaş koşullarında medya çalışanlarının korunmasına ilişkin tüm sözleşmelere ve uluslararası hukuk ilkelerine açıkça aykırıdır.



Kültür ve İrşad Bakanlığı, bu saldırıyı kınayarak, devlet televizyonu sunucusu Sayın Seher İmami’ye — mesleki sorumluluğunu son dakikaya kadar sürdürmesinden ötürü — teşekkür ve takdirlerini sunmuştur. Bakanlık ayrıca, bunun yalnızca İmami’nin değil, şu anda ülkenin hassas koşullarında görev yapan yüzlerce medya mensubunun ortak tavrı olduğunu vurgulamıştır. Bu nedenle, bu tür düşmanca eylemler sadece medya kuruluşlarının bilgilendirme sürecini kesintiye uğratmamakla kalmaz, aynı zamanda medya çalışanlarının gerçekleri aktarma kararlılığını daha da güçlendirir.