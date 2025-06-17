Bekaî: Uluslararası toplum saldırgan tarafa hesap vermeye zorlamalı ve saldırıyı açıkça kınamalıdır

Bekaî, bu suçun İran tarihinde asla unutulmayacağını vurgulayarak “Bu saldırı; tüm uluslararası normlarla, BM Şartı’nın ilkeleriyle ve uluslararası hukukla çelişmektedir. BM Genel Sekreti'nin açık bir sorumluluğu vardır. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin de, BM Şartı'nın 7. Bölümü uyarınca, saldırı, tehdit veya barışın ihlalini önleme yönünde açık bir sorumluluğu vardır. İran’a yönelik bu saldırı, bu üç duruma da örnektir.” ifadelerini kullandı.



Dışişleri Sözcüsü, şimdiye kadar birçok ülkenin bu konuda açık bir tutum sergilediğine işaret ederek “Özellikle bölge ülkeleri bu saldırıyı kınamış ve bu suçun bölge ve dünya barış ve istikrarına etkileri konusunda uyarıda bulunmuşlardır” dedi.



Bekaî, uluslararası toplumun saldırgan rejimi sorumlu tutması gerektiğini yineleyerek “Eğer Birleşmiş Milletler’in kolektif güvenlik sistemi üzerine kurulduğuna inanıyorsak, bu tutumun ülkelerin söylem ve davranışlarında yansıması gerekir. Ülkeler, Siyonist rejimin bu eylemini açıkça kınamalı ve hem BM Güvenlik Konseyi'nde, hem Genel Kurul'da hem de ilgili diğer kurumlarda Siyonist rejimi hesap vermeye zorlayacak adımlar atmalıdır.” diye ekledi.