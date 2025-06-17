Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdulati'nin çeşitli ülkelerdeki meslektaşlarıyla yaptığı görüşmeler ve Arap Cumhuriyeti Mısır'ın girişimi sonucunda, bir grup ülke tarafından ortak bir bildiri üzerinde mutabakat sağlandı.
Bildiri metni:
- 13 Haziran 2025 günü İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırılarının reddi ve kınanması; ayrıca uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ilke ve amaçlarını ihlal eden her türlü eylemin reddi ve kınanması
- Ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, iyi komşuluk ilkeleri ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerekliliğinin vurgulanması
- Bölgenin tamamının güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli gerilim artışından duyulan derin endişenin ifade edilmesi
- Ortadoğu'daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte İsrail'in İran'a yönelik düşmanca eylemlerinin durdurulması gerekliliğinin altının çizilmesi; kapsayıcı bir ateşkes ve sükunete yol açacak şekilde gerilimin azaltılması çabalarının öneminin vurgulanması;
- İlgili uluslararası kararlara ve ayrımcılık yapılmaksızın, Ortadoğu'nun nükleer silahlardan ve diğer kitlesel imha silahlarından arındırılmasının öneminin vurgulanması; bölgedeki tüm ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) en kısa sürede katılması gerekliliğinin belirtilmesi
- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) güvenceleri kapsamındaki nükleer tesislerin hedef alınmaması gerekliliğinin vurgulanması; bu tür saldırıların, ilgili IAEA ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre uluslararası hukukun ve 1949 Cenevre Sözleşmeleri uyarınca insani hukukun açık ihlali olduğunun altının çizilmesi.
20 ülkeden İran'a yönelik saldırılara karşı ortak duruş
Tahran, İRNA - Türkiye, Mısır, Ürdün, BAE, Pakistan, Bahreyn, Brunei, Çad, Gambiya, Cezayir, Komorlar, Cibuti, Suudi Arabistan, Sudan, Somali, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Libya ve Moritanya dışişleri bakanları Siyonist rejimin İran'a saldırısını kınayan ortak bir bildiri yayımladı.
Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdulati'nin çeşitli ülkelerdeki meslektaşlarıyla yaptığı görüşmeler ve Arap Cumhuriyeti Mısır'ın girişimi sonucunda, bir grup ülke tarafından ortak bir bildiri üzerinde mutabakat sağlandı.
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