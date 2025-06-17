Irakçi: İsrailliler çaresizliğe düştü

Irakçi "Bu saldırı, gerçek bir savaş alanında başarılı olamadıklarında sadece gerçeği dile getiren bir sivil merkeze saldırmalarının en büyük korkaklık örneği olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sözlerine "İsrailliler, komutanlarımızı suikastle öldürerek veya bazı merkezlere saldırarak İslam Cumhuriyeti'ni öyle bir zayıflığa sürükleyeceklerini sandılar ki belki teslim oluruz. Ancak onlar İran milletini tanımıyor ve tecrübe etmiyorlar." şeklinde devam etti.



Irakçi açıklamalarının devamında "Biz sekiz yıl savaştık ve kahramanca savunduk. Ardından tüm yaptırımlara ve baskılara direndik. Bu yüzden pratikte umutlarını kaybettiler. Komutanlarımız derhal yenilendi ve silahlı kuvvetlerimiz hazır olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı ayrıca "Düşmanlarımız şunu bilmelidir ki askeri olarak bir çözüme ulaşamazlar ve İran milletini zorla kendi isteklerini kabul ettiremezler" diye ekledi.



İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu, salı öğleden sonra işgalci rejim tarafından saldırıya uğradı.



Kurumun basın ofisi, izleyicilerden, yerel veya ulusal yayınlarda herhangi bir kesinti olması durumunda programları "Telewebion" üzerinden takip etmelerini istedi. Siyonist rejim, canlı yayın yapan Haber Network'ün stüdyosunu hedef aldı.