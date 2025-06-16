İRNA: Bu alçakça girişim, İran milletinin hakikat sesini susturma çabasıdır

Bildiri metninde “Siyonist rejim, vahşi saldırılarının ve İran İslam Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden eylemlerinin bir devamı olarak, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun merkezini hedef almış ve böylece kurumsallaşmış devlet terörizmine dayalı politikasının bir başka örneğini sergilemiştir.” ifadelerine yer verildi.



Bildiride ayrıca, bu saldırının uluslararası kurallara ve medya kurumları ile gazetecilerin dokunulmazlığına dair teamüllere tamamen aykırı olduğu ve büyük İran milletinin haklı sesini susturmaya yönelik zayıf bir girişim olduğu vurgulandı.



Bildirinin devamında “İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA), bu terörist ve saldırgan eylemi güçlü şekilde kınamakta, IRIB’in yönetimi ve çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğunu bildirmekte ve Siyonist rejimin açık saldırganlığına karşı, İran halkı ve devletinin hakikat sesinin daima canlı kalacağını vurgulamaktadır. Aynı zamanda saldırı sırasında canlı yayına devam eden Haber Kanalı muhabirinin cesaretini, İran’ın kararlılığı ve direnişinin simgesi olarak takdir etmektedir.” denildi.



Bildirinin sonunda “İran halkının sesini yansıtma görevimizi kararlılıkla sürdürecek, IRIB ve diğer İran medyasıyla omuz omuza duracak, Siyonist saldırganlığa karşı güçlü ve etkili biçimde görevimizi yerine getireceğiz.” ifadeleri kaydedildi.

