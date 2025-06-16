İran'dan BM Güvenlik Konseyi’ne 51. Madde kapsamında meşru müdafaa hakkına dair mektup

İrevani, Pazartesi günü BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na hitaben yazdığı mektupta, İran Dışişleri Bakanı tarafından 13 Haziran 2025 tarihinde gönderilen ve İsrail rejiminin yasa dışı ve saldırgan eylemlerine dair mektuba (S/2025/379) atıf yaparak şunları kaydetti:

“İran İslam Cumhuriyeti, BM Şartı'nın 51. maddesi çerçevesinde sahip olduğu meşru müdafaa hakkını kullanarak, yalnızca İsrail rejiminin yasa dışı işgali altındaki topraklarda yer alan askeri hedeflere ve bu hedeflerle bağlantılı altyapılara yönelik orantılı bir savunma operasyonu gerçekleştirmiştir.”



İran Büyükelçisi ayrıca şunları “Bu eylemler yalnızca İsrail rejiminin uluslararası hukuka aykırı güç kullanmasına karşılık olarak gerçekleştirilmiş olup, BM Şartı’nın 2(4) maddesinin açık ihlali anlamına gelen bu saldırılara karşı uluslararası hukukun gerektirdiği ‘gereklilik’ ve ‘orantılılık’ ilkelerine tamamen uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.” vurgusunda bulundu.



İrevani, İran’ın askeri tepkisinin başlangıçta yalnızca askeri hedeflerle sınırlı olduğunu, ancak İsrail rejiminin özellikle 14 Haziran 2025’te Fars Körfezi yakınlarındaki Aseluye rafinerisi gibi hayati sivil altyapılara yönelik artan ve kasıtlı saldırıları sonucunda, İran’ın orantılılık ilkesi gereği İsrail rejiminin belirli altyapılarını meşru hedef olarak belirleyerek ek önlemler aldığını ifade etti.



Son olarak İrevani “İran’ın askeri yanıtı yalnızca saldırıyı püskürtmek, caydırıcılık sağlamak ve bu tür suçların tekrarını önlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, kararlılıkla güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecektir.” ifadelerini kaydetti.

