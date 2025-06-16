Pezeşkiyan: İran’a yönelik her türlü saldırıya pişman edici şekilde karşılık vereceğiz

Mesud Pezeşkiyan, bugün öğle saatlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde “Biz barış arayışındaydık; bu nedenle ABD ile nükleer müzakerelere katıldık ve uluslararası kurallar çerçevesinde anlaşmaya varma irademizi ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.



Pezeşkiyan, ABD'nin nükleer görüşmelerdeki temsilcisinin İranlı yetkili Abbas Irakçı’ya “Siyonist rejim, ABD’nin izni olmadan bir şey yapmaz,” dediğini hatırlatarak, “Ama yeni müzakere turu başlamadan önce İsrail İran’a saldırdı. Bu da gösteriyor ki bu saldırıya ABD izin vermiştir" dedi.



Cumhurbaşkanı, İsrail rejiminin sivilleri, bilim insanlarını ve askeri yetkilileri hedef alarak işlediği cinayetlere değinerek “Biz savaşı başlatmadık, fakat İran topraklarına yönelik her saldırıya karşılık vermek bizim hakkımızdır ve bu karşılık caydırıcı ve pişman edici olacaktır” dedi.



Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış çabalarına teşekkür ederek “ABD müzakerelerin yeniden başlamasını istiyorsa, önce İsrail’in bölgesel saldırganlığını durdurmalıdır” ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise görüşmede, bir gün önce ABD Başkanı ile yaptığı görüşmeye dair bilgi vererek “Önce İsrail saldırılarını durdurmalı, ardından İran ile ABD nükleer müzakerelere başlamalıdır. Türkiye bu müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırdır” dedi.