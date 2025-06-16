Pezeşkiyan: ABD, Siyonist rejimi dizginlemezse İran’ın yanıtları daha ağır olacaktır

Mesud Pezeşkiyan bugün öğleden sonra Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sultan’ın taziye ve dayanışma mesajı için teşekkür ederek, dostane ilişkilerin ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.



Cumhurbaşkanı, Umman’ın İran İslam Cumhuriyeti’nin barışçıl nükleer programı konusundaki müzakerelerde oynadığı aktif ve yapıcı role dikkat çekerek, son çabaların güven tesis etmek ve daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla yürütüldüğünü ve Maskat’ın bu süreçte etkili bir arabulucu rolü oynadığını belirtti. Görüşmeler sırasında Amerikalıların, Siyonist rejim üzerinde kontrol ve nüfuz sahibi olduklarını açıkça ifade ettiklerini ve bu rejimin onların izni olmadan İran’a karşı bir girişimde bulunmayacağını iddia ettiklerini de ekledi.



Pezeşkiyan, İran’ın her zaman nükleer silah üretimine karşı olduğunu, sistemin stratejik politikalarına bağlı kaldığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın teknik denetimlerini kabul etmeye hazır olduğunu vurgularken, buna rağmen Siyonist rejimin uluslararası tüm ilkelere aykırı şekilde İran halkına açık bir saldırıda bulunduğunu, bazı bilim insanları, komutanlar ve vatandaşların şehit edildiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'ne göre, bu suçların ABD'nin yeşil ışığı ve desteği olmadan gerçekleşmesi düşünülemez.



Cumhurbaşkanı "Düşmanlar İran halkının kapasitesi, gücü ve birliği konusunda ciddi bir yanılgıya düştüler. İran’ı tanımıyorlar. Komutanlara, bilim insanlarına suikastlar düzenleyerek ve halkın evlerini bombalayarak ülkeyi istikrarsızlaştırabileceğini ve İran’ın karşılık veremeyeceğini düşündüler. Ancak Yüce Rehber’in iradesi, komutanların hazır bulunması ve silahlı kuvvetlerin hızlı tepkisiyle düşman aynı gece hedef alındı ve ağır zarar gördü. Eğer bu tür saldırılar tekrarlanırsa, çok daha ağır yanıtlar onları bekliyor olacak," dedi.



Pezeşkiyan, Siyonist rejimin maceracı eylemlerinin devam etmesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunarak, “Eğer ABD bu vahşi rejimi dizginleyerek bölgedeki güvensizliğin yayılmasını engellemezse, İran daha ağır, daha acı verici ve daha ötesi yanıtlar vermek zorunda kalacaktır” dedi.



Pezeşkiyan, Müslüman halklar arasında son dönemde oluşan birliği, bu suç rejimine karşı oluşan küresel dayanışmanın açık bir göstergesi olarak nitelendirdi ve bu dayanışmanın bölgedeki barış, adalet ve insan onurunun güçlenmesine katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.



Umman Sultanı Heysem bin Tarık ise telefon görüşmesinde, İranlı komutanlar, bilim insanları ve vatandaşların şehadetinden dolayı taziyelerini iletti; Siyonist rejimin saldırısını şiddetle kınadı ve ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile dayanışma ve kararlılıkla yanında durmaya devam edeceğini belirtti.



Heysem bin Tarık ayrıca, düşmanların bölgedeki barışçıl süreçleri baltalama çabalarından duyduğu endişeyi dile getirerek, Umman Sultanlığı’nın akılcılık yolunda ilerlemeye ve kardeş, dost milletlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğini vurguladı.