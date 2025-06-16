16 Haz 2025 20:33
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News ID: 85864824
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Japonya'dan bölgedeki gerginliği azaltma ve barış için yardım teklifi

16 Haz 2025 20:33
News ID: 85864824
Japonya'dan bölgedeki gerginliği azaltma ve barış için yardım teklifi

Tahran, İRNA - Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Batı Asya bölgesinde mevcut durumdan ve artan gerilimden derin endişe duyduklarını yineleyerek, Japonya’nın tansiyonu düşürmek ve bölgede barış ve istikrarı sağlamak amacıyla diplomatik çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı ise, Japon hükümetinin Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırgan eylemini kınayan tutumundan dolayı teşekkür ederek, bu saldırının, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin sürdüğü bir süreçte, İsrail rejimi tarafından BM Şartı ve uluslararası hukukun açık ihlali anlamına geldiğini belirtti. Bakan, Siyonist rejimin, Maskat'ta yapılacak altıncı müzakere turundan yalnızca iki gün önce, İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederek, nükleer tesislere ve yerleşim bölgelerine saldırdığını söyledi.

Irakçi ayrıca “Bizim yaptığımız şey meşru müdafaadır; bu da uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca her ülkenin meşru ve yasal hakkıdır,” ifadelerini kullandı.

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