Japonya'dan bölgedeki gerginliği azaltma ve barış için yardım teklifi

İran Dışişleri Bakanı ise, Japon hükümetinin Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırgan eylemini kınayan tutumundan dolayı teşekkür ederek, bu saldırının, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin sürdüğü bir süreçte, İsrail rejimi tarafından BM Şartı ve uluslararası hukukun açık ihlali anlamına geldiğini belirtti. Bakan, Siyonist rejimin, Maskat'ta yapılacak altıncı müzakere turundan yalnızca iki gün önce, İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederek, nükleer tesislere ve yerleşim bölgelerine saldırdığını söyledi.

Irakçi ayrıca “Bizim yaptığımız şey meşru müdafaadır; bu da uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca her ülkenin meşru ve yasal hakkıdır,” ifadelerini kullandı.