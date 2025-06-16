Halkın ihbarıyla Siyonist rejime çalışan casuslar yakalandı

Radan, Pazar günü yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin son dönemdeki kışkırtıcı eylemlerine karşılık Devrim Muhafızları'nın verdiği sert tepki sonrasında, içerideki casus ve iş birlikçilerin daha fazla faaliyete geçtiğini belirtti. Ancak halkın sürece aktif katılımı ve 110 polis birimine ulaşan bilgi ve ihbarlar sayesinde bu kişilerin tespit edilerek ardı ardına operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.



Tuğgeneral Radan, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen önemli bir operasyona da değinerek “Dün kamuoyuna duyurulan operasyonların dışında, gece saatlerinde halktan gelen bilgiler doğrultusunda özel timlerimiz Rey şehrinde belirlenen bir noktaya baskın düzenledi. Bu operasyonda, çalışmaya hazır halde bulunan 200 kilogramdan fazla patlayıcı madde, insansız hava araçları ve mini drone’lar ele geçirildi. Ayrıca, bu teçhizatların teslimat ve naklinden sorumlu olan kişiler de gözaltına alındı.” ifadelerini kullandı.



Radan, halkın duyarlılığı sayesinde güvenlik güçlerinin etkinliğinin arttığını vurgulayarak, vatandaşların güvenlik birimleriyle iş birliğini sürdürmesinin önemine dikkat çekti.