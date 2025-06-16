Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, X hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail’in bir başka suçu daha: Batı İran’daki Kirmanşah şehrinde bulunan Farabi Hastanesi, İsrail rejiminin saldırısına hedef oldu. Hastanelere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılar, uluslararası hukukun açık ihlali ve birer savaş suçudur. Ancak bu, rejimin savunma bakanı tarafından bizzat verilen bir talimattır: Sivil bölgelere saldırı! Tarih, bu saldırgan ve soykırımcı rejimin destekçileri ve savunucuları hakkında sert bir hüküm verecektir." ifadelerini kullandı.
Bekaî: Hastanelere yönelik saldırı, uluslararası kuralların açık ihlali ve savaş suçudur
16 Haz 2025 15:41
News ID: 85864634
Tahran, İRNA: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Kirmanşah’taki Farabi Hastanesi ve sağlık merkezine gerçekleştirdiği füze saldırısını kınayarak, "Hastanelere yönelik saldırılar, sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarla birlikte uluslararası kuralların açık ihlali ve savaş suçudur," dedi.
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