İran Büyükelçisi: 'Vur-Kaç' dönemi sona erdi 

Necefi, yaptığı açıklamada İsrail'in saldırısını Birleşmiş Milletler Şartı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsü'nün açık ihlali olarak tanımladı ve "Vur-kaç dönemi sona erdi" ifadelerini kullandı.



İran temsilcisi, bu tür saldırıların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurgulayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.



İran temsilcisi, İsrail rejiminin İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik tekrar eden tehditleri karşısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Yönetim Kurulu'nun kayıtsız kalmasını sert şekilde eleştirerek "Bu sessizlik ve eylemsizlik sadece Ajans’ın itibarını ciddi şekilde zedelemekle kalmadı, aynı zamanda İsrail rejimini saldırgan eylemler konusunda daha da cesaretlendirdi." açıklamasında bulundu.



Ülkemizin büyükelçisi sözlerini "İran İslam Cumhuriyeti, son on yıllar boyunca bazı tarafların önyargılı tutumları ve İsrail rejiminin NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) dışında yasa dışı nükleer politikalarını sürdürmesine rağmen, daima NPT ve Ajans’ın kapsamlı denetimleri çerçevesindeki yükümlülüklerine bağlı kalmış ve barışçıl nükleer faaliyetleriyle ilgili geniş ve ayrıntılı bilgileri Ajans’a sunmuştur. Ancak bu şeffaflık, maalesef zaman zaman İranlı bilim insanlarının hayatını ve ülkenin ulusal güvenliğini tehdit etmek için bir araca dönüşmüştür." şeklinde sürdürdü.



İran Büyükelçisi açıklamalarının devamında "NPT üyelerinin hak ve yükümlülükleri dengeli şekilde uygulanmadığı ve bazı saldırgan rejimler NPT’ye taraf olmadan özgürce üyeleri tehdit edip saldırıda bulunabildiği sürece, gönüllü yükümlülüklerin yerine getirilmesinin bir gerekçesi kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Necefi, açıklamasının sonunda "Vur-kaç dönemi sona ermiştir. İran İslam Cumhuriyeti, BM Şartı, NPT Antlaşması ve UAEA Tüzüğü çerçevesinde halkını, egemenliğini, barışçıl nükleer tesislerini ve ulusal çıkarlarını savunma konusundaki doğal hakkını saklı tutar ve gerekli karşı tedbirleri uygun zamanda alacaktır." vurgusunda bulundu.



Ülkemizin temsilcisi ayrıca Yönetim Kurulu’nu, İsrail’in saldırganlığını en sert şekilde kınamaya ve bu tehlikeli eylemin sonuçlarından Siyonist rejimi sorumlu tutmaya çağırdı.



Söz konusu olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısı, İran İslam Cumhuriyeti’nin talebi ve Rusya, Çin, Venezuela, Pakistan ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın diğer bazı üyelerinin desteğiyle Viyana’da düzenlenmektedir.