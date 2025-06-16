11 ülke, İsrail'in İran'a saldırısını kınadı

Bildiride, İsrail'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimindeki nükleer tesislere yönelik askeri müdahalesinin uluslararası hukuku, BM Şartı'nı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsü'nü ihlal ettiği vurgulandı.



Saldırıların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği belirtilen açıklamada, bu tür eylemlerin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) olan güveni zedelediği ve barışçıl nükleer enerji çalışmalarını riske attığı ifade edildi.



Açıklamada, "Barışçıl amaçlı nükleer tesislere yönelik her türlü saldırı, uluslararası hukukun açık ihlalidir" denilerek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve BM Güvenlik Konseyi'nin acil önlem alması talep edildi.