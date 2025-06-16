Kirmanşah Valisinden Farabi Hastanesi'ne yapılan saldırı sonrası acil hizmet talimatı

Tahran, İRNA - Kirmanşah Farabi Hastanesi ve çevresindeki binaların Siyonist rejim tarafından füzeyle hedef alınmasının ardından, Kirmanşah Valisi Menuçehr Habibi, olayın hemen ardından bu insanlık dışı ve canice saldırıyı kınayarak, ilgili yetkililere ve acil yardım ekiplerine hızlı ve kesintisiz hizmet sunulması yönünde acil talimat verdi.

Bugün sabah saat 09:00 sularında, Siyonist rejim tarafından Farabi Hastanesi ve çevresindeki sağlık merkezleri füze saldırısıyla hedef alındı.



Arama-kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edildi ve inceleme ile yardım operasyonları hâlen sürüyor.

