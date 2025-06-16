Seyyid Ali Medenizade, önerilen ekonomi bakanı olarak Meclis gündemine alındı. Oylamada, Meclis'te bulunan 246 milletvekilinden 171’i lehte, 67’si aleyhte ve 8’i çekimser oy kullandı. Bu sonuçla Medenizade’nin Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevi onaylandı.
Medenizade, 14. Hükûmetin Ekonomi Bakanı oldu
16 Haz 2025 12:42
News ID: 85864445
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Meclis milletvekilleri, Seyyid Ali Medenizade’ye güvenoyu vererek onu 14. hükümetin ikinci Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak seçti.
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