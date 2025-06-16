16 Haz 2025 12:42
Journalist ID: 5446
News ID: 85864445
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Medenizade, 14. Hükûmetin Ekonomi Bakanı oldu

16 Haz 2025 12:42
News ID: 85864445
Medenizade, 14. Hükûmetin Ekonomi Bakanı oldu

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Meclis milletvekilleri, Seyyid Ali Medenizade’ye güvenoyu vererek onu 14. hükümetin ikinci Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak seçti.

Seyyid Ali Medenizade, önerilen ekonomi bakanı olarak Meclis gündemine alındı. Oylamada, Meclis'te bulunan 246 milletvekilinden 171’i lehte, 67’si aleyhte ve 8’i çekimser oy kullandı. Bu sonuçla Medenizade’nin Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevi onaylandı.

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