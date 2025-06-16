Medenizade, 14. Hükûmetin Ekonomi Bakanı oldu

Seyyid Ali Medenizade, önerilen ekonomi bakanı olarak Meclis gündemine alındı. Oylamada, Meclis'te bulunan 246 milletvekilinden 171’i lehte, 67’si aleyhte ve 8’i çekimser oy kullandı. Bu sonuçla Medenizade’nin Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevi onaylandı.