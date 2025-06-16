Mossad casusu idam edildi

İsmail Fikri, Siyonist rejimin casusluk ve terör servisi ile bağlantı halindeyken, ülke içinde karmaşık bir teknik ve istihbari operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Dava dosyasındaki belgelere göre, İsmail Fikri, Mossad ile iş birliği süresince İran İslam Cumhuriyeti’ne ait gizli ve hassas bilgileri düşmanlara aktarmaya çalışmış ve bunun karşılığında maddi ödül almıştır.



Fikri, Siyonist rejimin istihbarat servisiyle çalıştığı süre boyunca iki Mossad subayıyla iletişim kurmuştur. İlk olarak Mossad’ın birinci derecedeki istihbarat subayı tarafından onaylandıktan sonra, Fekri casusluk faaliyetlerine resmen başlamıştır. Fikri’nin elektronik cihazlarından elde edilen bilgilerde, sanık ile Mossad subayı arasında mesajlaşma olduğu, subayın kendisinden belirli bilgileri toplamasını ve bu bilgileri servise iletmesini istediği ortaya çıkmıştır.