Pezeşkiyan: Biz saldırgan değiliz / İran halkı her türlü saldırıya karşı güçlü bir şekilde durmalıdır

Mesud Pezeşkiyan, bugün Meclis Genel Kurulu’nda, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı için önerilen Ali Medenizade'nin yeterliliğinin görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin İranlı askeri komutanlar, bilim insanları ve sivilleri şehit etmesini sert bir şekilde kınadı “Düşman bizi döverek, öldürerek, suikast yaparak sahneden silemez; çünkü her kahramanın elinden bayrak düşse, o bayrağı kaldıracak yüzlerce başka kahraman vardır. Bu zalimlerin zulmü, cinayeti ve ihaneti karşısında halkımız dimdik duracaktır. Bu, halkımızın bugüne dek gösterdiği duruştur ve tüm bu alçaklıklara karşı güçlü bir şekilde durmuştur.” dedi.



“Biz saldırgan değiliz. Bugün her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışmaya ihtiyacımız var. İran halkı el ele vermeli ve bu şekillenmiş saldırıya karşı güçlü bir şekilde durmalıdır. Mevcut tüm anlaşmazlıklar ve sorunlar bir kenara bırakılmalı ve bu soykırımcı, suç dolu saldırı karşısında birlik olunmalıdır.” diyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan “Nükleer enerji ve toplumumuzun yararına olan bilimsel araştırmalardan yararlanmak bizim hakkımızdır ve hiç kimse bu hakkı İslam Cumhuriyeti’nden alamaz. Bu hakkımızı savunmak için güçlü bir şekilde ayaktayız ve bu konuda hiçbir güçten korkmuyoruz. Biz tüm İslam ülkelerine kardeşlik elini uzattık; çünkü hepsi bizim kardeşimizdir. Bugün onların çoğu, hatta belki de tamamı bizim yanımızda durmaktadır.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında “Amerika zorbalık yapıyor ve uluslararası kurallara aykırı bir şekilde İsrail’in ülkemize saldırmasına izin veriyor. Biz savaşı istemedik ve başlatan da biz olmadık. Biz ülkemizin komutanlarını, bilim insanlarını hedef almadık, bu teröristleri bu cinayetleri yapanlar onlar. Bir bilim insanının ne suçu olabilir ki, dünyanın öbür ucundan biri gelip onu ve ailesini yok etsin, katletsin?” diye ekledi.