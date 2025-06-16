İran füzeleri Hayfa’yı karanlığa gömdü + video

El Cezire televizyonunun haberine göre, İran, Siyonist rejimin son saldırısına karşılık olarak, dakikalar önce işgal altındaki topraklarda yer alan Hayfa elektrik santralini füze saldırısıyla hedef aldı.



El Cezire, İran füzelerinin Hayfa’daki santrale isabet ettiğini duyurdu.



Ayrıca, füzelerin bu santrale isabet etmesinin ardından, İsrail medyası, işgal altındaki toprakların merkez bölgelerinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.