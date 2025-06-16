Gerçek Vaat 3 ve Gelecek Operasyonlar, önceki operasyonlardan çok daha şiddetli, sert, hassas ve yıkıcı olacaktır

Devrim Muhafızları açıklamanın devamında "Bu operasyonda, Siyonist rejimin zalim komuta ve kontrol sistemleri; şehitler Bakıri, Selami, Hacızade ve diğer hava-uzay şehitlerinin katkısıyla güçlendirilen bilgi ve teçhizat kabiliyetleri kullanılarak, modern yöntemlerle hedef alındı. Düşmanın çok katmanlı savunma sistemleri öyle bir şekilde sekteye uğratıldı ki, bu rejimin hava savunma sistemleri birbirini hedef alacak duruma geldi." ifadelerine yer verdi.



Açıklamada ayrıca "Operasyonda kullanılan yenilikçi yöntemler ve kabiliyetler, ABD’nin ve Batılı güçlerin tüm yönlü desteği ile sahip oldukları en güncel savunma teknolojilerine rağmen, füze saldırılarının işgal altındaki topraklardaki hedeflere başarılı ve tam isabetli şekilde ulaşmasını sağladı." denildi.



Açıklama metninin başka bir bölümünde "Bugün, Şehit Bakıri, Selami ve Hacızade’nin daha önce defalarca dile getirdikleri şu sözlerin gerçekleştiğine tanık oluyoruz: “Gerçek Vaat 3 ve gelecekteki operasyonlar, önceki operasyonlardan çok daha sert, yıkıcı, hassas ve güçlü olacaktır.” Bu operasyon aynı zamanda şunu da göstermiştir: İran’a yönelik Siyonist ve Amerikalı düşmanların hayal ürünü değerlendirme ve hesapları tamamen yanlıştır ve artık Siyonist işgal rejiminin çöküşüne tanık olmalıyız. Bu rejimi destekleyen suç ortakları da bilsin ki, bu sahte rejimin hayati hedeflerine yönelik etkili, hedefli ve yıkıcı operasyonlar tam anlamıyla yok edilene kadar devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

