15 Haz 2025 18:08
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News ID: 85863774
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İbrani medyası: İran Netanyahu’nun evini hedef aldı

15 Haz 2025 18:08
News ID: 85863774
İbrani medyası: İran Netanyahu’nun evini hedef aldı

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik onlarca füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda siyonist yerleşim yerlerinde alarm sistemleri devreye girdi ve patlamalar, başta işgal altındaki Filistin’in kuzeyi ile Kudüs olmak üzere çeşitli bölgelerde duyuldu.

İsrail rejimi ordusunun yaptığı açıklamaya göre, İran’dan işgal altındaki topraklara doğru 50 füze fırlatıldı. Patlamaların yoğunluğu, özellikle kuzey Filistin'de ve Kudüs çevresindeki yerleşimlerde hissedildi. Siyonist rejime ait hava savunma sistemleri, saldırıya uğrayan bölgelerdeki füzeleri yok etmek ve etkilerini azaltmak için çaba sarf etmekte.

Siyonist rejim kaynaklarının aktardığına göre İran, İsrail'e karşı verdiği yanıtlarda önemli bir artış yapmayı kararlaştırdı. Aynı kaynaklar, saldırıların hedeflerinden birinin Netanyahu'nun evi olduğunu ve diğer hedefin ise El-Hadire şehrindeki bir elektrik istasyonu olduğunu bildirdi.

Siyonist rejimin iç güvenlik birimi de, işgal altındaki topraklarda yaşayanlara yönelik bir uyarı yayımlayarak, "İlerleyen bir duyuruya kadar" sığınaklarda kalmalarını, sadece birkaç dakika süren bir güvenlik önlemi almanın ötesinde, uzun süreli bir bekleyişe hazırlıklı olmalarını istedi.

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