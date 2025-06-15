Pezeşkiyan: Yanıtlarımız daha kesin ve şiddetli olacaktır

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Kabine toplantısında yaptığı konuşmadan önemli başlıklar:

-Bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerimiz, uygun ve kararlı yanıtlar verdiği gibi, Siyonist rejimin düşmanca eylemleri devam ederse, yanıtlarımız daha kesin ve şiddetli olacaktır.

-Bu zalimane saldırıları durdurmak yerine, bu rejime silah, istihbarat ve siyasi destek sağlanmaktadır. Bugün ülkemize yönelik saldırılarında bu rejimin elinde bulunan uçaklar, füzeler ve silahlar, aynı ülkeler tarafından temin edilmekte ve onlara ait radar ve askeri sistemlerle istihbarat desteği sağlanmaktadır.

-Ancak, tıpkı Silahlı Kuvvetlerimizin, özellikle de Kudretli İran Ordusu ve Devrim Muhafızları'nın şimdiye kadar verdiği uygun ve kararlı yanıtlar gibi, düşmanca eylemler devam ederse, yanıtlarımız da daha kesin ve şiddetli olacaktır.

- İslam ülkelerinin ve bölgedeki ülkelerin, Siyonist rejimin ve onun destekçilerinin saldırganlığına karşı net, kararlı ve etkili bir tutum sergilemesi beklenmektedir. Bu rejim, Amerika'nın yeşil ışığıyla bölgedeki her türlü suç işlemeden devam etmektedir.

- Amerikalı yetkililerden birinin Dr. Irakçi ile yaptığı görüşmede belirtildiği gibi, Siyonist rejim, Amerika'nın izni olmadan hiçbir şey yapamaz ve bugün tanık olduğumuz tüm bu saldırılar, doğrudan Washington'un desteğiyle gerçekleştirilmektedir; ancak medya aracılığıyla bu desteklerini gizlemeye çalışsalar da.

- Hükümet, tüm sorumlu kurumlarla işbirliği içinde, ülkemizin değerli insanlarına etkili hizmet sunmak için birleşik ve dayanışma içinde hareket edecektir. Bu hassas dönemde, hepimiz farklılıkları bir kenara koymalı ve ulusal birlik ve bütünlüğü korumak için bir arada olmalıyız.