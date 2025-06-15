Pezeşkiyan: Saldırılar tekrarlanırsa, daha sert yanıtlar verilecek

Pezeşkiyan, İsrail’in saldırısını uluslararası hukuka açıkça aykırı bir eylem olarak tanımlayarak "Biz savaşı başlatan taraf olmadık, ancak kararlılıkla karşılık verdik. Eğer bu tür ihlaller sürerse, saldırganları çok daha acı ve yıkıcı karşılıklar bekliyor" dedi.



Cumhurbaşkanı ayrıca, İsrail’in Filistin, Lübnan, Suriye ve son olarak İran’a yönelik sürekli saldırgan politikalarına dikkat çekerek “Bu kötü niyetli yaklaşım, İslam ümmetinin ortak ve kararlı iradesiyle durdurulmazsa, bölgedeki diğer ülkeler de er ya da geç benzer saldırılara maruz kalacaktır” ifadelerini kullandı.



Pezeşkiyan, tüm İslam ülkelerine seslenerek "Bu açık hukuk ihlali ve saldırganlık karşısında, tüm düzeylerde ve uluslararası platformlarda güçlü ve kararlı bir duruş sergilenmelidir" çağrısında bulundu.

Görüşmenin devamında İran Cumhurbaşkanı, Irak hükümetinden sınırlarının ve hava sahasının korunması konusunda daha fazla dikkat ve hassasiyet göstermesini talep ederek, İran’a karşı Irak topraklarının kullanılmasına kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.