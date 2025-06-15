EKO Örgütü, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısını kınadı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EKO), bugün yayımladığı bildiride, Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırısını şiddetle kınadı ve bu saldırıyı İran’ın egemenlik hakları ile toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olarak tanımladı.



Bildirinin tam metni:



EKO Sekretaryası, Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırganlığı sonucunda şiddetin artmasından ve bölgesel barışın tehdit altına girmesinden derin endişe duymaktadır.

EKO Sekretaryası, bu saldırının, EKO'nun kilit üyelerinden biri olan ve aynı zamanda Sekretaryaya ev sahipliği yapan İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün ve aynı zamanda uluslararası hukukun temel ilkeleri ile Birleşmiş Milletler Şartı’nın açıkça ihlali olduğunu belirterek, bu saldırıyı güçlü şekilde kınamaktadır.

Ayrıca, son askeri saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenler ve sivil altyapıya verilen zararlar dolayısıyla İran halkına ve hükümetine derin taziyelerini sunmaktadır.

EKO Sekretaryası, sivil hedeflere – özellikle ulaştırma ve enerji altyapılarına – yönelik saldırıların bölgesel barışı zayıflattığını ve küresel istikrar için ciddi tehditler oluşturduğunu vurgulamaktadır.