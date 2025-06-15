Devrim Muhafızları: "Gerçek Vaat 3" operasyonu, ulusal intikam yolunun başlangıcıdır / Hava Uzay Kuvvetleri'nin şehit komutanlarının isimleri açıklandı

Açıklamanın başka bir bölümünde "Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri’nin seçkin ve üst düzey komutanlarından, değerli komutan Hacızade'nin yol arkadaşları - Mahmud Bakiri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mansur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani ve Cevad Cersera- Siyonist rejimin 13 Haziran Cuma sabahı gerçekleştirdiği son terörist ve korkakça saldırılar sonucu mazlumane ve onurlu bir şekilde şehit olmuşlardır.

Bu büyük kaybı, Hz. Mehdi’nin (a.f) yüce huzuruna, onun haklı naibi olan Aziz Liderimiz ve Başkomutanımız İmam Hamaney'e (Allah onu korusun), aziz ve sabırlı şehit ailelerine, Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri'nin cesur komutan ve personeline ve direnişçi İran halkının tümüne hem taziyet hem tebrik olarak sunarız." denildi.



Açıklamanın devamında "Her ne kadar bu yüce komutanların şehadeti, İran halkının ve silahlı kuvvetlerin yüreğinde derin bir yara açmış olsa da, onların pak kanı yalnızca İslam İnkılabı’nın köklerini daha da sağlamlaştırmakla kalmamış, aynı zamanda büyük İran milletinin ve devrimci evlatlarının uluslararası Siyonizm’e ve onun kötü niyetli, suç ortağı destekçilerine karşı durma kararlılığını da daha güçlü ve sarsılmaz kılmıştır." ifadelerine yer verildi.