Siyonist Uzman: Sonunda İran'la ateşkes için yalvarmak zorunda kalacağız

Güvenlik ve askeri konular uzmanı Yossi Melman, bugün yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırgan ve terörist eylemleri ile buna verilen sert yanıta ilişkin olarak "Sevincimiz kısa sürdü, ta ki Cuma sabahı kendime şu soruyu sorana kadar: Acaba özellikle İranlılara karşı bu savaşa girmek gerçekten gerekli miydi?" ifadelerini kullandı.



Melman, Siyonist rejimin siyasi ve askeri liderlerine hitaben "Zararları azaltmanızı ve bu deliliği makul bir anlaşmayla durdurması için Trump’a başvurmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde, sonunda kendimizi ateşkes için yalvarmak zorunda kaldığımız bir durumda bulacağız ve İran bunu reddedecek ve kabul etmeyecektir." dedi.

