Korgeneral Emir Hatemi’nin mesajında "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun cesur savaşçıları, Yüce ve güçlü Komutanlık makamının emrini yerine getirmek için, zalim ve uğursuz Siyonist rejimin saldırısının ilk dakikalarından itibaren, Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s.)’ın kutlu adı ve Zülfikar kılıcıyla, samimiyetle İran’ın kutsal sınırlarını savunmak için önemli çabalar göstermiştir ve bundan sonra da tam hazırlıkla sahte ve çocuk katili Siyonist rejime ağır darbeler vuracaktır." ifadelerini kullandı.
Kara Kuvvetleri Komutanı: İran'ın toprak bütünlüğünü son nefesimize kadar koruyacağız
15 Haz 2025 13:09
News ID: 85863500
Tahran, İRNA - Kara Kuvvetleri Komutanı, Yüce Komutanlık makamının kendisine olan güvenine teşekkür ederek "Bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal rejimini son nefesimize kadar koruyup savunacağız." dedi
Korgeneral Emir Hatemi’nin mesajında "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun cesur savaşçıları, Yüce ve güçlü Komutanlık makamının emrini yerine getirmek için, zalim ve uğursuz Siyonist rejimin saldırısının ilk dakikalarından itibaren, Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s.)’ın kutlu adı ve Zülfikar kılıcıyla, samimiyetle İran’ın kutsal sınırlarını savunmak için önemli çabalar göstermiştir ve bundan sonra da tam hazırlıkla sahte ve çocuk katili Siyonist rejime ağır darbeler vuracaktır." ifadelerini kullandı.
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