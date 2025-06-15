Kara Kuvvetleri Komutanı: İran'ın toprak bütünlüğünü son nefesimize kadar koruyacağız

Korgeneral Emir Hatemi’nin mesajında "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun cesur savaşçıları, Yüce ve güçlü Komutanlık makamının emrini yerine getirmek için, zalim ve uğursuz Siyonist rejimin saldırısının ilk dakikalarından itibaren, Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s.)’ın kutlu adı ve Zülfikar kılıcıyla, samimiyetle İran’ın kutsal sınırlarını savunmak için önemli çabalar göstermiştir ve bundan sonra da tam hazırlıkla sahte ve çocuk katili Siyonist rejime ağır darbeler vuracaktır." ifadelerini kullandı.

