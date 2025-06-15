Irakçi: Amerika, Siyonist rejimin saldırılarının ortağıdır ve sorumluluğunu kabul etmelidir

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan rol oynadığını belirterek, Washington’un bu eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.



Irakçi'nin açıklamalarından:



-Bizim açımızdan, İsrail rejiminin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıları, asla Amerika'nın onayı ve desteği olmadan gerçekleşemezdi. Elimizde, Siyonist rejimin askeri güçlerinin saldırılarına Amerikan kuvvetlerinin ve bölgedeki Amerikan üslerinin destek verdiğini gösteren kesin belgeler var.



-Bu hareketleri dikkatle izledik ve hâlâ izlemeye devam ediyoruz. Amerikan güçlerinin Siyonist rejime nasıl yardım ettiğine dair çok sayıda kanıtımız bulunuyor.



-Tüm bu kanıtlardan daha önemlisi, Amerikan başkanının açıkça destek beyan ettiği açıklamalarıdır. Kendi tweet’lerinde, Amerikan teçhizatı olmadan bu saldırıların mümkün olmayacağını açıkça ifade etmiş ve sonraki aşamaların da planlandığını belirtmiştir. Bu nedenle, bizim görüşümüze göre Amerika bu saldırıların ortağıdır ve sorumluluğunu kabul etmelidir.



-Elbette, Siyonist rejimin saldırılarına cevaben, odak noktamızı rejimin içindeki hedeflere yöneltmiş durumdayız.

-Amerika hükümetinin bu eyleme destek verdiğini biliyoruz. Son iki gün içinde, çeşitli kanallar aracılığıyla ABD’den, bu saldırıya karışmadıklarını ve karışmayacaklarını iddia eden mesajlar aldık. Ancak elimizde bunun aksini gösteren kanıtlar olduğu için bu iddialara inanmıyoruz. Eğer ABD hükümeti gerçekten böyle bir iddiada bulunuyorsa, duruşunu açık ve net bir şekilde ilan etmelidir. Özel mesaj göndermek yeterli değildir. ABD hükümetinin nükleer tesislere yönelik saldırıyı şeffaf bir şekilde kınaması gerekmektedir. Bu tür bir eylem uluslararası hukuka göre kınanmalıdır ve bizim beklentimiz, ABD’nin iyi niyetini göstermek için barışçıl nükleer tesislere yapılan saldırıyı açıkça kınaması ve bu olaydan kendisini uzak tutmasıdır.