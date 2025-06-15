Petrol Bakanlığı: Şehran'daki petrol deposu ve Tahran'ın güneyindeki yakıt tankı yangını kontrol altında

Yayımlanan açıklamada "Son dönemdeki saldırıların devamında, Şehran’daki petrol deposu ve güneydeki bir yakıt tankı, habis Siyonist rejimin saldırısına uğradı. Olayın hemen ardından operasyon ve yardım ekipleri olay yerine ulaştı." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, Tahran semalarındaki siyah dumanın, tanktaki yakıt bitene kadar, içerdiği petrol ürünlerinden kaynaklı olarak devam edeceği ve endişelenecek bir durumun olmadığı bildirildi.