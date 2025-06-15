Yayımlanan açıklamada "Son dönemdeki saldırıların devamında, Şehran’daki petrol deposu ve güneydeki bir yakıt tankı, habis Siyonist rejimin saldırısına uğradı. Olayın hemen ardından operasyon ve yardım ekipleri olay yerine ulaştı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Tahran semalarındaki siyah dumanın, tanktaki yakıt bitene kadar, içerdiği petrol ürünlerinden kaynaklı olarak devam edeceği ve endişelenecek bir durumun olmadığı bildirildi.
Petrol Bakanlığı: Şehran'daki petrol deposu ve Tahran'ın güneyindeki yakıt tankı yangını kontrol altında
15 Haz 2025 11:53
News ID: 85863414
Tahran,İRNA - Petrol Bakanlığı, Şehran’daki petrol deposu ile Tahran’ın güneyindeki bir yakıt deposunun Siyonist rejimin saldırısına hedef olduğunu, ancak durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.
Yayımlanan açıklamada "Son dönemdeki saldırıların devamında, Şehran’daki petrol deposu ve güneydeki bir yakıt tankı, habis Siyonist rejimin saldırısına uğradı. Olayın hemen ardından operasyon ve yardım ekipleri olay yerine ulaştı." ifadeleri kullanıldı.
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