Almanya ve Fransa'ya sert tepki

İsmail Bekaî, yaptığı paylaşımda

“Tarihin gerçeklerini unutmayın: Almanya iki dünya savaşını ateşledi. Ancak İran halkı, Hitler’in zulmünden kaçan Yahudilere insanlık göstererek kucak açtı. Polonyalı ve Fransız mültecilerden hayatta kalanlara sorun; onlar İran pasaportlarıyla Hitler’in elinden kurtuldu. Tarihte hep yanlış tarafta duranlar bugün susmayı tercih etmelidir." dedi.



Aynı gece yaptığı başka bir açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ifadelerine karşılık veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Bu utanç verici: İsrail barışçıl nükleer tesisleri hedef alıyor, evleri bombalıyor ve İranlıları soğukkanlılıkla, uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek öldürüyor. Ama Macron kalkmış İran’ın nükleer programını çarpıtıyor. Bu düzeyde bir ikiyüzlülük gerçekten hayret verici.” ifadelerini kullandı.



Bekaî ayrıca başka bir mesajında “Şu masum sporcuların adlarını unutmayın: Genç tekvandocu Emir Ali, binici Mehdi Puladvand, pilates eğitmeni Nilüfer Galevand ve padel sporcusu Parsa Mansur. Hepsi İsrail rejiminin evlerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.”diye ekledi.

Bekaî açıklamalarını “Bu savaş suçuna göz yuman herkes suç ortağıdır. Bu rejim ve destekçileri bu savaş suçlarının hesabını vermelidir.” ifadelerine yer verdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, bir başka paylaşımında İsrail’in hava saldırılarında hayatını kaybeden öğrencilerin fotoğraflarını tutan bir öğretmenin yer aldığı bir videoyu paylaştı ve “Bu videoda bir öğretmen, İsrail’in hava saldırılarında ölen genç öğrencilerinin fotoğraflarını tutuyor. Bu bir ‘önleyici saldırı’ değil; bu açık bir saldırıyla işlenmiş savaş suçudur.” diye ekledi.