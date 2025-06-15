Tel Aviv ve Aşdod’da yangın ve panik

“Gerçek Vaat 3” operasyonunun altıncı dalgasının ardından birkaç saat geçmeden, İran Silahlı Kuvvetleri yeni bir drone ve füze saldırısı dalgası başlattı. Bu dalgada Tel Aviv ve Aşdod şehirleri hedef alındı.



Bu saldırı sırasında İran balistik füzeleri, birden fazla hava savunma katmanını aşarak önceden belirlenen hedeflere isabet etti.



Ayrıca, İran’a ait bazı füze ve insansız hava araçları, işgal altındaki toprakların kuzey, güney ve doğu bölgelerinde çeşitli noktalara isabet etti.



Haber kaynaklarının doğruladığına göre, İran’a ait İHA ve füzelerin isabeti sonucu Tel Aviv’de çok sayıda bina yıkıldı ve yangın çıktı.

