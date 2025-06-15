İran İHA ve füzeleri, İsrail’in savaş uçağı yakıt üretim tesislerini ve enerji altyapısını hedef aldı

Sepah News’in haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin “Gerçek Vaat 3” operasyonuna ilişkin yayınladığı ikinci bildiri:



Bismillahirrahmanirrahim



"Size kim saldırırsa, siz de ona yaptığı kadar karşılık verin."

— Bakara Suresi, 194. Ayet



Bugün Siyonist rejimin gerçekleştirdiği saldırganlık ve provokasyonlara karşılık olarak başlatılan Gerçek Vaat 3 adlı karma ve saldırı odaklı operasyon kapsamında, rejime ait savaş uçağı yakıt üretim tesisleri ve enerji tedarik merkezleri, yoğun şekilde insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındı.

İran Silahlı Kuvvetleri, Siyonist rejimin saldırılarını sürdürmesi durumunda, bu tür operasyonların daha geniş çaplı ve daha yıkıcı biçimde devam edeceğini açıkladı.

Ayrıca, İran Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı hava savunma sistemleri, ülke genelindeki çatışma bölgelerinde:

3 seyir füzesi, 10 İHA ve onlarca mini İHA gibi Siyonist orduya ait saldırı unsurlarını başarıyla tespit edip imha etti.

