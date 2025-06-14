UAEA Yönetim Kurulu, Siyonist rejimin İran’a saldırılarını kınamak için bir platforma dönüştü

13 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen UAEA Yönetim Kurulu’nun Haziran ayı oturumunun “kalan konular” başlıklı gündem maddesi çerçevesinde, İran’ın Viyana’daki daimi temsilcisi bir bildiri okuyarak Siyonist rejimin İslam Cumhuriyeti İran’a yönelik saldırılarının boyutları ve sonuçlarını dile getirdi. Ardından birçok üye ülke temsilcisi, bu eylemlere ilişkin ulusal görüş ve tutumlarını ifade ederek, İsrail rejiminin saldırılarını saldırganlık olarak nitelendirdi ve güçlü bir şekilde kınadı.

Bu saldırıları açık ve sert bir dille kınayan ülkeler arasında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Ürdün, Türkiye, Malezya ve Nikaragua öne çıktı.

İran Dışişleri Bakanı'nın acil çağrısı ve Rusya Federasyonu’nun talebi üzerine, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Yönetim Kurulu'nun acil bir oturumunun 16 Haziran Pazartesi günü saat 10:00’da düzenleneceğini duyurdu. Grossi, bu talebin aciliyetini göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu’nun iç tüzüğündeki zaman kısıtlamalarının uygulanmayacağını belirtti.

Grossi: Nükleer tesisler asla hedef alınmamalı

Ajans Genel Direktörü Rafael Grossi, söz konusu oturumda yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının yol açtığı gelişmelerden duyduğu derin endişeyi dile getirdi. Grossi, “Defalarca ifade ettik ki, nükleer tesisler – her ne koşulda olursa olsun – asla saldırıya uğramamalıdır. Bu tür saldırılar hem insanlara hem de çevreye zarar verebilir” dedi.

Grossi ayrıca “Bu tür askeri eylemler, nükleer güvenlik, emniyet ve denetim sistemleri açısından ciddi sonuçlar doğurur ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eder. Nükleer tesislerin güvenliğini tehlikeye atan her türlü askeri müdahale, İran halkı, bölge ve ötesi için ağır sonuçlar doğuracaktır.” uyarısında bulundu.