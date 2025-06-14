Pezeşkiyan ve Erdoğan telefon görüşmesinde Türkiye'den İran’a destek mesajı

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran halkı ve hükümetiyle dayanışma ve destek gösterdiği için teşekkür etti ve "Siyonist rejim bir kez daha, doğasının cinayet ve katliamla bağlı olduğunu gösterdi. Bu rejim, insan haklarına ve uluslararası yasalara hiçbir değer vermemekte ve fırsat bulduğu her yerde sivil halkı, bilim insanlarını, liderleri, yetkilileri ve askeri personeli hedef alarak terör gerçekleştirmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı, Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırılarının, İran’ın ABD ile nükleer meseleler konusundaki müzakereleri sırasında gerçekleştiğini belirterek, bu saldırıların bu rejimin anlaşmayı engelleme niyetinin açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek

"İran İslam Cumhuriyeti her zaman diyalog ve etkileşim temelli barış ve istikrarı arzuladığını göstermiştir. Ben de cumhurbaşkanlığı görevime başladığım ilk günden itibaren komşu ülkeler, İslam ülkeleri ve diğer dünya ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek için çalıştım. Ancak siz de tanık oldunuz ki bu rejim, ilk günden itibaren şehit Heniyye’yi, ülkemizin resmi konuğu olarak ağırladığımız bir zamanda suikasta uğratarak çabalarımızı sabote etmeye çalıştı." ifadelerini kaydetti.

Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin Siyonist rejimin düşmanca eylemlerini etkisiz hale getirme konusunda iş birliği ve koordinasyonunun önemini vurgulayarak "Yaşananlar, İslam ülkeleri için savunma gücünü artırmanın bir zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir. İslam ülkeleri, iş birliğiyle bölgede kalkınmayı, gelişmeyi, barış ve istikrarı sağlayabilir. Siz de bölgedeki etkili liderlerden biri olarak bu konuda önemli bir rol oynayabilirsiniz. İslam ülkeleri liderlerinin iş birliği ve stratejik önlemleri, Siyonist rejimin bölgeye yönelik komplolarını etkisiz kılabilir." diye ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon görüşmesinde, İran halkı ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma dileklerini ileterek, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını kınadı.

"Kendi adıma ve Türk halkı adına bu saldırıların faillerini lanetliyorum," diyen Erdoğan "Netanyahu bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor ve bu eylemleri tüm uluslararası hukuk ve kuralların açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu saldırıların İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerle aynı zamana denk gelmesine dikkat çekerek, "İsrail'in bu saldırılardaki amaçlarından biri, Gazze’deki suçlardan kamuoyunun dikkatini saptırmaktır" dedi.

"Nükleer meselenin sadece diplomatik yollarla çözülebileceğine inanıyoruz." diyen Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’ne destek verdiğini açıklayarak, Türkiye'nin Siyonist rejime baskı uygulamak ve mevcut durumun devamını önlemek için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu ifade etti.