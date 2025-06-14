Ermenistan Dışişleri Bakanı: İsrail'in İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırısı kınanmalıdır

Ermenistan Dışişleri Ararat Mirzoyan, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail rejiminin İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırısını kınadığını belirtti. Ayrıca, aralarında önde gelen askeri komutanlar, üniversite hocaları ve İranlı sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin şehit edilmesi nedeniyle Ermenistan halkı ve hükümetinin derin taziyelerini iletti.

Mirzoyan, bu zor dönemde Ermenistan’ın İran’la tam bir dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, askeri yollara başvurmanın diplomatik süreci zayıflatacağını ve bölgesel ile küresel barış ve güvenliğe zarar vereceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi ise, Siyonist rejimin silahlı saldırılarını, Birleşmiş Milletler Şartı’na göre güç kullanımının yasaklanması ilkesinin açık bir ihlali olarak tanımladı ve bu saldırıların küresel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğunu, bu nedenle tüm ülkeler tarafından kınanması gerektiğini söyledi.

Irakçi, Ermenistan’ın yapıcı tutumu ve dayanışması için teşekkür ederek, İran’ın meşru savunma hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini tüm gücüyle koruyacağını yineledi.