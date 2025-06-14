Bakü, İran’a saldırı için hava sahası veya topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırısı sonrası bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İranlı askeri komutanlardan, özellikle General Bakıri'nin şehit edilmesi dolayısıyla taziye dileklerini iletti ve Azerbaycan halkı ve hükümetinin İran halkı ve hükümetiyle, ayrıca kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Ceyhun Bayramov ayrıca "Azerbaycan Cumhuriyeti, topraklarının veya hava sahasının İran ya da başka bir ülkeye yönelik saldırılar için kullanılmasına kesinlikle izin vermeyecektir." açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı ise, Siyonist rejimin İran’a silahlı saldırısını, ülkenin ulusal egemenliğine açık bir ihlal ve tüm uluslararası yasa ve düzenlemelerin çiğnenmesi olarak nitelendirdi ve şu açıklamada bulundu: Bu eylemler küresel barış ve güvenliği tehlikeye atmaktadır ve İran, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bu saldırıya kesin bir yanıt verecektir.

Irakçi ayrıca, Azerbaycan’ın taziye ve dayanışma mesajı için teşekkür ederken, İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırının, Siyonist rejimin barışçıl nükleer tesislere saldırmama konusundaki tüm kırmızı çizgileri aştığını ifade etti ve bu saldırının tüm ülkeler tarafından kınanması gerektiğini vurguladı.