Irakçi: İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin sürdürülmesi gerekçesizdir

Bakan Irakçi bu görüşmede, Siyonist rejimin İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini; nükleer tesislere ve yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını — ki bu saldırılar İranlı askeri yetkililer, üniversite öğretim üyeleri ile kadın ve çocukların şehit olmasına yol açtı — sert şekilde kınadı ve uluslararası toplumdan İsrail’in saldırganlığını güçlü biçimde kınamasını istedi.



Dışişleri Bakanı, barışı ve hukuk üstünlüğünü savunduğunu iddia eden tüm ülkelerin bu suç niteliğindeki eylemleri kınamaları ve Siyonist rejime saldırılarını durdurması için baskı uygulamaları yönünde İran devleti ve halkının ciddi beklentisi olduğunu belirtti.



Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın İran’ın barışçıl nükleer programına ilişkin son Yönetim Kurulu kararını eleştiren Irakçi, bu kararın ABD ve üç Avrupa ülkesi tarafından desteklendiğini, Siyonist rejimin İran’daki nükleer tesislere yönelik düşmanca eylemleri için bir gerekçe ve zemin oluşturduğunu söyledi. Barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırının uluslararası hukuka göre tamamen yasa dışı ve yasak olduğunu ifade ederek, dünya toplumunun bu tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş yasa ihlalinden dolayı Siyonist rejimi sorumlu tutması gerektiğini vurguladı.



Irakçi, Siyonist rejimin istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden kaynaklanan tehditlere dikkat çekmek için İran’ın yürüttüğü diplomatik girişimlere de değinerek, Avrupa Birliği’nden ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden bu saldırıları kınamaları ve saldırgan rejimi sorumlu tutmaları yönünde sorumlu bir tavır sergilemelerini istedi.



Bakan son olarak "İran İslam Cumhuriyeti, ulusal egemenliğini, halkını ve güvenliğini korumak amacıyla Siyonist rejimin saldırılarına güçlü bir yanıt vermiştir ve meşru savunma hakkını kullanmakta kararlıdır." ifadelerini kaydetti.