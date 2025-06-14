Bakanlık Sözcüsü açıklamalarını “Diplomasi ve barış düşmanları, İran halkına zalimce bir savaşı dayatmıştır ve Amerika da tüm diyalog ve diplomasi iddialarına rağmen, Siyonist rejimin saldırganlığına — özellikle İran’ın barışçıl nükleer tesislerini hedef almasına — destek vermektedir. Böyle bir durumda ve Siyonist rejimin İran halkına yönelik saldırıları sona ermedikçe, saldırgan tarafın en büyük destekçisi ve ortağı olan bir tarafla müzakere etmek zaten anlam taşımaz.” şeklinde sürdürdü.
Bekaî: Dışişleri Bakanlığı'nın şu anki önceliği düşmanın saldırısına karşı koymaktır
14 Haz 2025 16:21
News ID: 85862714
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, gazetecilerin Pazar günü Maskat'ta planlanan müzakerelerin durumu hakkındaki sorusuna “Şu anki ana odak noktamız, düşmanın saldırısına karşı koymaktır.” yanıtını verdi.
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