Bekaî: Dışişleri Bakanlığı'nın şu anki önceliği düşmanın saldırısına karşı koymaktır

Bakanlık Sözcüsü açıklamalarını “Diplomasi ve barış düşmanları, İran halkına zalimce bir savaşı dayatmıştır ve Amerika da tüm diyalog ve diplomasi iddialarına rağmen, Siyonist rejimin saldırganlığına — özellikle İran’ın barışçıl nükleer tesislerini hedef almasına — destek vermektedir. Böyle bir durumda ve Siyonist rejimin İran halkına yönelik saldırıları sona ermedikçe, saldırgan tarafın en büyük destekçisi ve ortağı olan bir tarafla müzakere etmek zaten anlam taşımaz.” şeklinde sürdürdü.