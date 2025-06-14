Tuğgeneral Muhafız Seyyid Mecid Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığına atandı

İslam Devrimi Lideri'nin atama metni:



Bismillahirrahmanirrahim



Tuğgeneral Muhafız Seyyid Mecid Musevi,

Siyonist rejimin eliyle General Emir Ali Hacızade’nin şanlı ve gururlu şehadeti üzerine, Devrim Muhafızları Genel Komutanı’nın önerisi ve sizin değerli liyakatiniz ve tecrübeleriniz doğrultusunda, sizi İslam Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı görevine atıyorum.

Tüm yönleriyle yeteneklerin geliştirilmesi, füze ve insansız hava aracı birimlerinin sürekli artan hazırlık seviyesinin sağlanması, uzay alanında güçlü bir varlık oluşturulması ve kadroların takva ve basiret ile maneviyat temelli bir yapıya kavuşturulması, İslam Devrimi’nin ideal gücüne ulaşma yolunda sizden beklenen hususlardır.

Bu atamayı, Mübarek Gadir-i Hum Bayramı gününde gerçekleştirirken, şehidin yüksek makamlar ve Allah dostlarıyla –özellikle de tevhidin önderi Hz. Ali (a.s.) ile– birlikte olmasını niyaz ediyor, onun komutanlık dönemindeki değerli ve altyapı oluşturan hizmetleri için takdir ve teşekkür ediyorum.

Hepiniz için yüce Allah’tan başarı diliyorum.



Seyyid Ali Hamaney

24 Haziran 2025