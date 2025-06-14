Silahlı Kuvvetler Sözcüsü: Düşman ağır bir bedel ödeyecek

General Şekarçi, bugün yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin İran’ın “Gerçek Vaat 3” operasyonu sırasında sivil alanları hedef aldığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak "Asıl olarak, bu sahte ve çocuk katili Siyonist rejim, Cuma sabahı bizim sivil bölgelerimizi hedef aldı. Çok sayıda masum insan, kadın ve çocuk şehit düştü. Dolayısıyla sivilleri hedef alan ve masumları katleden rejim bizzat kendisidir. Bu saldırıyı da ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiler ve bunun ağır bir bedelini ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.



Şekarçi sözlerine "Siyonist rejim, bizim yüksek hassasiyetli ve nokta atışı yapabilen güçlü füzelerimizi, hatta ABD gibi müttefiklerinin yardımıyla bile durdurmaktan aciz. Füze savunmalarını geçerek hedeflerine ulaşan füzelerimiz, Gerçek Vaat 3 operasyonunda bir kez daha güçlü şekilde isabet sağladı. Bu tür iddialar, aslında kendi acizliklerini örtbas etme çabasıdır.” şeklinde devam etti.



Silahlı Kuvvetler Sözcüsü ayrıca “Eğer bazı füzelerimiz sivil alanlara isabet ettiyse, bunun sebebi Siyonist rejimin askeri hedeflere isabeti engellemek için parazit yaymasıdır. Özellikle Savunma Bakanlığı merkezini hedef alan füzeleri saptırmak için bu yönteme başvurdular. Ama tüm bu çabalarına rağmen başarılı olamadılar." diye ekledi.