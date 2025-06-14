Bekaî: Tahran'ın bir sonraki müzakere turuna katılma kararı belli değil

Bekaî açıklamasının devamında "Karşı taraf öyle davrandı ki, müzakere ve diyalog fiilen anlamsız hale geldi. Hem aynı anda bir konuyla ilgili uzlaşmaya varmak için müzakere ve diyalogdan söz edip, hem de görev paylaşımı yaparak ırkçı bir rejimin ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmesine izin vermek mümkün değildir." dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca "İran İslam Cumhuriyeti için, hatta dünyadaki hiç kimse için Siyonist rejimin ABD'nin iş birliği, koordinasyonu ya da en azından bilinçli bir onayı olmaksızın böyle bir maceracı saldırı ve savaş kışkırtıcılığına giriştiğini tasavvur etmek mümkün değildir." diye ekledi.



Bekaî, ABD hükümetini Siyonist rejimin bu düşüncesiz ve yasa dışı eyleminin sonuç ve etkilerinden sorumlu tuttuklarını vurgulayarak "Bu konuda pazar günü nasıl bir karar alacağımız hâlâ belli değil." ifadelerini kaydetti.



Siyonistler rejimin pervasız ve hukuk tanımaz eylemlerine de dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Zaten Siyonist rejimin her zaman arzuladığı şey, Batılı ülkeleri bölgesel bir çatışmaya ve çıkmaza sürüklemekti. Görünüşe göre bu kez de başarılı oldu ve bu maceracı eylemiyle diplomatik süreci ciddi biçimde etkiledi. Bu durum aslında, Amerikan politika yapıcılarının hâlâ bu rejimin güçlü etkisi ve nüfuzu altında olduğunu gösteriyor." dedi.

