İran Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden Siyonist rejim saldırısının kınanmasını talep etti

İran Büyükelçisi, bu saldırının Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeye açık bir saldırı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri olan İngiltere’nin bu yasa dışı eylemi kınaması gerektiğini ifade etti.

İran Büyükelçisi Musevi ayrıca, Londra'nın Siyonist rejimle ilgili son dönemdeki bazı tutumlarına değinerek, Netanyahu kabinesindeki bazı bakanlara yönelik uygulanan yaptırımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

