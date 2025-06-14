İran Büyükelçisi, bu saldırının Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeye açık bir saldırı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri olan İngiltere’nin bu yasa dışı eylemi kınaması gerektiğini ifade etti.
İran Büyükelçisi Musevi ayrıca, Londra'nın Siyonist rejimle ilgili son dönemdeki bazı tutumlarına değinerek, Netanyahu kabinesindeki bazı bakanlara yönelik uygulanan yaptırımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
İran Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden Siyonist rejim saldırısının kınanmasını talep etti
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti’nin Londra Büyükelçisi Seyyid Mehdi Musevi, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısıyla yaptığı görüşmede, Siyonist rejimin İran topraklarına yönelik saldırılarına ve bu saldırılarda bazı askeri komutanlar, bilim insanları ve sivil vatandaşların şehit edilmesine dikkat çekerek, İngiliz hükümetinden bu yasa dışı saldırıyı açık ve net şekilde kınamasını istedi.
İran Büyükelçisi, bu saldırının Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeye açık bir saldırı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri olan İngiltere’nin bu yasa dışı eylemi kınaması gerektiğini ifade etti.
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