Söz konusu üst düzey yetkili, CNN’e verdiği demeçte, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırgan eylemine değinerek “Uluslararası hukuka göre İran, bu sahte rejimin saldırılarına kararlı bir şekilde karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.” ifadelerini kullandı.
Yetkili, açıklamasının devamında “Bu nedenle, Tel Aviv’in bölgesel destekçilerine ait üsler ve İran’ın misilleme operasyonlarına karşı bu suç rejimini savunmak isteyen her ülke, Tahran’ın yeni hedeflerine dönüşecektir.” dedi.
Siyonist rejimi destekleyen üsleri hedef alacağız
Tahran, İRNA – İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İranlı yetkili, CNN haber ağına verdiği demeçte İran’ın Siyonist rejime yönelik misilleme saldırılarının şiddetlenmesine dikkat çekerek, Tahran'ın Tel Aviv’in bölgesel destekçilerini ve bu rejimi savunan her ülkeyi hedef alacağını vurguladı.
Söz konusu üst düzey yetkili, CNN’e verdiği demeçte, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırgan eylemine değinerek “Uluslararası hukuka göre İran, bu sahte rejimin saldırılarına kararlı bir şekilde karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.” ifadelerini kullandı.
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