Siyonist rejimi destekleyen üsleri hedef alacağız

Söz konusu üst düzey yetkili, CNN’e verdiği demeçte, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırgan eylemine değinerek “Uluslararası hukuka göre İran, bu sahte rejimin saldırılarına kararlı bir şekilde karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Yetkili, açıklamasının devamında “Bu nedenle, Tel Aviv’in bölgesel destekçilerine ait üsler ve İran’ın misilleme operasyonlarına karşı bu suç rejimini savunmak isteyen her ülke, Tahran’ın yeni hedeflerine dönüşecektir.” dedi.