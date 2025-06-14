Türkiye Dışişleri Bakanı: İsrail, bölgedeki istikrarsızlığın başlıca sorumlusudur

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Fidan “(İsrail) rejimi Gazze’de büyük bir insani felakete yol açtı, Lübnan’ın istikrarını bozdu, Suriye’ye saldırı planları yapıyor ve İran’ı hedef alıyor.” ifadelerini kullandı.

Fidan, İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştırma stratejisinden derhâl vazgeçmesi gerektiğini vurgularken, dikkatlerin başka yöne çekilmesine de sert bir dile eleştirerek "Bölgedeki mevcut gerilimler, kamuoyunun Gazze’deki soykırımdan dikkatini saptırmak için kullanılmamalı. Buna izin verilmemelidir.” dedi.