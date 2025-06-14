14 Haz 2025 08:59
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News ID: 85862297
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Türkiye Dışişleri Bakanı: İsrail, bölgedeki istikrarsızlığın başlıca sorumlusudur

14 Haz 2025 08:59
News ID: 85862297
Türkiye Dışişleri Bakanı: İsrail, bölgedeki istikrarsızlığın başlıca sorumlusudur

Tahran, İRNA- Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Batı Asya’daki istikrarsızlıkların temel nedeni olduğunu belirtti ve Gazze’de yaşanan insani felaketin sorumluluğunu doğrudan İsrail’e yükledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Fidan “(İsrail) rejimi Gazze’de büyük bir insani felakete yol açtı, Lübnan’ın istikrarını bozdu, Suriye’ye saldırı planları yapıyor ve İran’ı hedef alıyor.” ifadelerini kullandı. 

Fidan, İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştırma stratejisinden derhâl vazgeçmesi gerektiğini vurgularken, dikkatlerin başka yöne çekilmesine de sert bir dile eleştirerek "Bölgedeki mevcut gerilimler, kamuoyunun Gazze’deki soykırımdan dikkatini saptırmak için kullanılmamalı. Buna izin verilmemelidir.” dedi.

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