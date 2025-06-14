İran'ın BM Büyükelçisi: Siyonist rejimin saldırısına yanıtımız yasal ve kararlı olacak

İrevani "İsrail rejiminin İran’a yönelik yasa dışı ve terörist nitelikteki askerî saldırısını güçlü şekilde ve hiçbir tereddüde mahal vermeyecek biçimde kınıyoruz" derken "İsrail rejimi, dünyadaki en hukuk tanımaz ve en şiddet yanlısı rejimdir. Bu vahşi saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin tam kapsamlı istihbarî, operasyonel ve siyasi desteğiyle gerçekleştirmiştir." ifadelerini kaydetti.



İrevani ayrıca "Açıkça ifade ediyorum: İsrail rejimi, uluslararası denetim altındaki nükleer tesislere saldırmıştır. Bu, pervasız ve suç teşkil eden bir eylemdi ve İran sınırlarını aşan sonuçları olabilecek radyoaktif bir felakete yol açabilirdi." diye ekledi.

