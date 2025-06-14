İran: ABD’nin, İsrail rejiminin terör saldırılarındaki ortaklığı konusunda hiçbir şüphe yok

Büyükelçi Emir Said İrevani yaptığı açıklamada "Bu eylemler, savaş ilanı anlamına gelmektedir. Bu, İsrail rejiminin uzun ve belgelenmiş yasa dışı, istikrarsızlaştırıcı ve saldırgan davranış zincirinin son halkasıdır; bu rejim, destekçileri olan güçlerin himayesi sayesinde tamamen cezasız kalmaktadır. Bu duruma son verilmelidir." ifadelerini kullandı.



İrevani ayrıca "Bu vahşi ve canice saldırıları açık ve güçlü bir şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar, üst düzey askerî yetkilileri, nükleer bilim insanlarını ve masum sivilleri hedef alan bir dizi suikastı kapsamaktadır. Şu ana kadar aralarında üst düzey askerî yetkililerin de bulunduğu yetmiş sekiz kişi şehit olmuş, 320’den fazla kişi yaralanmıştır. Yaralananların büyük çoğunluğunu siviller —özellikle kadınlar ve çocuklar— oluşturmaktadır." diye ekledi.