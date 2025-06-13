İran füzeleri Tel Aviv’in kalbine düştü

Ma'ariv gazetesinin haberine göre, İran saatlerdir işgal altındaki Filistin'e onlarca füze atıyor. Özellikle kuzey bölgelerinde acil durum sirenleri çalıyor.



Haberde, Tel Aviv'in farklı bölgelerine isabet eden füzelerin çok sayıda patlamaya ve ciddi zarara neden olduğu belirtildi.



Aynı zamanda, korkuya kapılan Siyonist halk sığınaklara kaçtı. İsrail rejimi ordusu komutanlığı ise İran’ın daha güçlü ve geniş çaplı bir yanıt vereceğini bildirerek halktan ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.



İran füzelerinin Tel Aviv’in kalbine düşmesiyle birlikte bir İsrailli yerleşimci, Maariv’e yaptığı açıklamada "tüm Tel Aviv sarsılıyor ve birçok patlama sesi duyuluyor" ifadelerini kullandı.



Siyonist rejim sağlık merkezi sözcüsü, can kaybı ve yaralı sayısını sansürleyerek, hedef alınan bölgelere ambulansların gönderildiğini duyurdu.



Siyonist rejimin hava savunma sistemleri Tel Aviv semalarında İran füzelerini engellemeye çalışıyor.

