İran: Düşman, füze dalgalarına karşı koyamadı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat 3” operasyonuna ilişkin yayınladığı ikinci bildiride, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve onlarca balistik füzenin Siyonist rejimin stratejik hedeflerine isabet ettiğini duyurdu. Bildiride, Siyonist rejimin füze savunma sistemlerinin etkisiz kaldığı belirtildi.



Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, operasyonda akıllı ve yüksek hassasiyetli füze ile insansız hava aracı (İHA) sistemlerinin kullanıldığı, saldırının Siyonist rejim ordusunun Filistin halkına karşı kullandığı askeri tesisler, mühimmat üretim merkezleri ve hava üslerine yönelik olduğu ifade edildi.



Açıklamada, saha gözlemleri, uydu görüntüleri ve elektronik istihbarat verilerinin, İran tarafından fırlatılan füzelerin hedeflerine etkili biçimde isabet ettiğini doğruladığı kaydedildi. Buna rağmen, Siyonist rejimin hava savunma sistemlerinin bu yoğun füze dalgasına karşı koymakta başarısız olduğu vurgulandı.



Devrim Muhafızları, söz konusu operasyonun İslam İnkılabı Lideri ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Ali Hameney'in talimatı doğrultusunda ve İran halkının beklentisine yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.



Bildiride ayrıca, “Bu operasyon, İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm kurumları ve silahlı kuvvetlerinin tam eşgüdümüyle güçlü ve taarruz niteliğinde hayata geçirilmiştir. Mesajımız nettir: İran’ın güvenliği, silahlı kuvvetlerimizin aşılmaz kırmızı çizgisidir” ifadelerine yer verildi.

