İran Devrim Muhafızları’ndan 2. açıklama: “Gerçek Vaat 3” operasyonunun ayrıntıları paylaşıldı

Bismillahirrahmanirrahim



“Eğer dönerseniz, biz de döneriz. Ve cehennemi inkârcılar için kuşatıcı bir azap yeri kılarız.”(İsra Suresi, 8)





Açıklamaya göre, Devrim Muhafızları’nın Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı füze ve İHA birlikleri, yüksek hassasiyetli ve akıllı silah sistemleriyle gerçekleştirdikleri bu operasyonda, Siyonist rejimin ülkemize yönelik saldırılarında kullanılan askeri üsleri, hava üslerini ve askeri sanayi tesislerini hedef aldı. Bu merkezlerin özellikle Filistin halkı ve Gazze’ye yönelik saldırılarda kullanılan silah ve mühimmatların üretiminde kilit rol oynadığı vurgulandı.



Operasyonda onlarca balistik füzenin hedeflere isabet ettiği, sahadan alınan veriler, uydu görüntüleri ve sinyal istihbaratına dayanarak teyit edildi. İran’ın eş zamanlı fırlattığı yoğun füze dalgalarına karşı Siyonist rejimin savunma sistemlerinin başarısız olduğu kaydedildi.



Devrim Muhafızları, “Gerçek Vaat 3” operasyonunun, İslam İnkılabı Lideri ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Seyyid Ali Hameney’in emrine ve İran halkının kararlılığına verilen bir yanıt olduğunu belirtti. Operasyonun, dökülen masum kanların karşılıksız kalmayacağının bir göstergesi olduğu ifade edildi.



Açıklamanın sonunda şu vurguda bulunuldu:



“Bu operasyon, İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve silahlı kuvvetlerinin tam koordinasyonuyla, güçlü ve taarruz niteliğinde gerçekleştirilmiştir. Verilmek istenen açık mesaj şudur: İran İslam Cumhuriyeti’nin güvenliği, silahlı kuvvetlerimizin kırmızı çizgisidir.”